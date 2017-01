(TJ) - Die Mischung war beunruhigend: Seit Tagen hatte strenger Frost das Land fest im Griff, der Boden war knochenhart gefroren. Als die Wetterexperten für den späten Samstagnachmittag einige Niederschläge - und Regen - meldeten, verhieß dies wenig Gutes.

Gegen 18.00 Uhr begann es stellenweise zu regnen und man musste sich auf Böses gefasst machen. Wer draußen unterwegs war und aufmerksam lauschte, konnte es hören: Das Knistern, wenn Regentropfen auf kaltem Untergrund augenblicklich gefrieren und Stock und Stein mit einem feinen Film aus Eis überziehen.



Doch die Warnungen der Experten hatten diesmal gefruchtet. Die Hauptachsen waren vorsorglich gesalzen worden, so dass die unerwünschte Glätte dort ausblieb. Zudem hatten die Autofahrer sich auf die außergewöhnliche Situation eingestellt und hatten unnötige Fahrten abgesagt. Dass am Samstag kein Feierabendverkehr war, entspannte die Situation zusätzlich.

Abgesehen von einem Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen Filsdorf und Altwies, wo ein Wagen von der Straße abkam und im Graben landete, hat die Polizei am Sonntag keine Vorkommnisse mit Verletzten zu melden.

Zahlreiche Unfälle mit Blechschäden



Gegen 03.30 Uhr verlor ein Autofahrer in der rue des Champs in Düdelingen auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte gegen die Vorgartenmauer eines Wohnhauses.



Keine 2 Stunden später, gegen 05.15 Uhr, kam ein weiterer Autofahrer auf gleicher Höhe ins Rutschen und fuhr ebenfalls in den Vorgarten des gleichen Hauses. Als die Polizei vor Ort den Unfallort absicherte, kam ein weiterer Autofahrer ins Rutschen und stieß leicht gegen den verunfallten Wagen sowie die bereits beschädigte Vorgartenmauer. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt.

Gegen 03.00 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Autobahn A1, Flaxweiler Richtung Munsbach, auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, prallte rechtsseitig in die Leitplanke und kam inmitten der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Gegen 02.05 Uhr meldete ein Autofahrer, dass er auf der Autobahn A1 zwischen Wasserbillig und Potaschberg mit seinem Pkw wegen Glatteis gegen die Leitplanken gestoßen war.

Gegen 00.20 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Autobahn A1, in Fahrtrichtung Trier, auf glatter Fahrbahn in Höhe Flaxweiler, die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und kam inmitten der Fahrbahn querstehend zum Stillstand. Ein folgender Autofahrer konnte weder ausweichen noch rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Gegen 18.15 Uhr verunfallten auf dem CR119, kurz vor Ortseinfahrt Eisenborn, gleich zwei Autofahrer auf der schmierigen Fahrbahn. Es wurde niemand verletzt. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Zu weiteren drei Unfällen mit leichtem Materialschaden infolge glatter Fahrbahn kam es in Niederanven, Schwebsingen und Mondorf. Auch hier wurde niemand verletzt.

Betrunken am Steuer

Drei Autofahrer mussten ihren Führerschein abgeben, weil sie zu tief ins Glas geschaut hatten. Einer hatte in Mondorf einen Unfall gebaut, ein anderer hatte seinen Wagen auf der Pannenspur der Autobahn A4 abgestellt und war eingeschlafen, der dritte fiel den Beamten durch seine merkwürdige Fahrweise auf.

Einbrecher unterwegs

Ganoven lassen sich scheinbar nicht vom schlechten Wetter beeindrucken. Die Polizei musste drei Einbrüche in Luxemburg, Bergem und Esch/Alzette zu Protokoll nehmen.



In Frankreich wird Blitzeis als mögliche Ursache für einen schweren Busunfall in der Gegend von Macon genannt. Vier Menschen verloren dort am frühen Sonntagmorgen ihr Leben, 27 wurden teilweise schwer verletzt.



Warnung aufgehoben

Météolux hatte die Warnstufe "Orange" noch bis 3.00 Uhr aufrecht erhalten, am Sonntagmorgen ist für die Wetterexperten wieder alles im grünen Bereich. "Auccune vigilance particulière" heißt es auf dem Online-Portal.

Am Morgen lagen die Temperaturen mit -1 Grad noch gerade so im negativen Bereich, im Laufe des Tages soll das Quecksilber positive Werte von 2 bis 4 Grad anzeigen. Grau und neblig soll es werden, einzelne Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die nächsten Tage steht ähnliches Wetter auf dem Menü. Sehen Sie hier die komplette Vorhersage: