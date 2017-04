(TJ) - Die "Gëlle Fra" dürfte sich auf ihrer hohen Säule wohl über die ungewohnten Besucher auf der Place de la Constitution gewundert haben. Doch nicht nur die altehrwürdige Statue von Claus Cito staunte über die Besucher, die sich am Samstagmorgen entlang des Boulevard Roosevelt versammlten. Jung und alt haben die Gelegenheit, sich inmitten der Hauptstadt auf dem "Bauerenhaff an der Stad" ein Bild von Viehzucht und der Arbeit der Landwirte zu machen. Und das noch bis am Sonntagnachmittag.



Für manch jungen Besucher war es eine erstmalige Gelegenheit, Kühe anzufassen, Schafe und Ziegen zu streicheln oder einfach nur Hühnern beim Scharren zuzusehen. In Zeiten wo immer weniger Menschen noch den Kontakt zum Bauernhof haben, will die “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren", dem Publikum die Arbeit der Landwirte näher zu bringen und auf die Rolle der Landwirtschaft als Nahrungsmittelproduzent hinzuweisen. Staunende Kindergesichter zeigten, dass die Initiative wohl berechtigt war.

Dass ab 14 Uhr Showcooking geboten wurde und einige der an Ort und Stelle zubereiteten Köstlichkeiten probiert werden konnten, während man den Bauern beispielsweise beim Melken zusehen durfte, machte das Ganze nur noch spannender. Der "Bauerenhaff an der Stad" ist auch am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr ein lohnendes Ausflugsziel.