(che) - Ein Autofahrer wurde am Samstagabend im Rahmen einer Kontrolle von deutschen Beamten bei Dasburgerbrück angehalten. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt - den Autoschlüssel musste er abgeben.

So weit, so gut. Doch in der Nacht zum Montag machten die deutschen Polizeibeamten gegen 1.30 Uhr eine Entdeckung: Der Mann war wieder unterwegs. Er hatte sich den Zweitschlüssel seines Wagens genommen. Und so verständigten die Beamten ihre Kollegen bei der Luxemburger Dienststelle in Ulflingen.



Dann rief ein Zeuge bei der Polizei an: Er meldete ein Fahrzeug, das auf sehr unsichere Art und Weise gelenkt würde. Er merkte an, dass der Fahrer aufgrund seiner Fahrweise wohl betrunken sei.

Zwischen Eisenbach und Stolzemburg wurde der Fahrer angetroffen und gestoppt. Ein Atemlufttest ergab, dass er unter starkem Alkoholeinfluss - der Höchstwert war mehr als doppelt so hoch, wie erlaubt. Ein weiterer Alkoholtest wurde mittels Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.



Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt.