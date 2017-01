(DL) - Nächsten Monat ist es so weit - per "convoi exceptionnel" wird das erste Tram-Fahrzeug nach Luxemburg gebracht. Unsere aktuellen Bilder aus der Fabrik des Herstellers CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) im spanischen Saragossa zeigen: Die Arbeiten an den Fahrzeugen laufen auf Hochtouren.



Tramfahrzeug Nr. 3 befindet sich derzeit noch in Produktion

Foto: Lex Kleren





Läuft weiterhin alles nach Plan, dann wird die Tram Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen - in einer ersten Phase zwischen der Luxexpo und der Roten Brücke. Ab 2020/2021 soll dann die komplette Strecke - von Findel über Kirchberg, das Stadtzentrum, den Hauptbahnhof und Howald bis nach Cloche d'Or - bedient werden.

Hier können in nicht allzu ferner Zukunft die Passagiere Platz nehmen.

Foto: Lex Kleren