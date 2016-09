(clau) - Die Schüler kauern auf unbequemen Bänken, während sie mit ihren Fingern erwartungsvoll auf den Tisch trommeln. Vor ihnen stapeln sich eine Unmenge von Schulbüchern. In allen Größen und Farben liegen sie ausgebreitet vor ihrer Nase. Dabei hat der Unterricht noch gar nicht angefangen. Die Schüler sitzen nicht etwa in einem verstaubten Klassenzimmer, sondern befinden sich auf dem alljährlichen „Bichermaart“ auf der „Plëss“, wo sie am Donnerstag von 11 bis 17 Uhr ihre ausrangierte Schullektüre auf Verkaufstischen feilbieten. Und das, dem Rasseln der Münzen nach zu urteilen, mit Erfolg.



Ein Drittel des Neupreises



Die 19-jährige Kathleen ist zum ersten Mal mit dabei.

Foto: Lex Kleren

Kathleen, eine 19-jährige Schülerin der „Première C“, hat zum ersten Mal einen Stand auf dem Büchermarkt aufgerichtet. „Ich bin erstaunt, dass schon so viele Menschen vorbei gekommen sind“, berichtet sie. Das gute Wetter am Vormittag hat dafür gesorgt, dass gleich am Anfang reges Treiben auf dem „Knuedler“ herrschte. Dies ist laut Kathleens Einschätzung jedoch nicht der einzige Grund für die Betriebsamkeit. „Verschiedene Bücher kosten neu über 60 Euro“, erklärt sie. Gebraucht würden sie aber nur noch ein Drittel so viel kosten.



Ihrer Meinung nach profitierten also beide Parteien, Käufer wie Verkäufer, von solchen Altwarenmärkten: „Ich bin froh, wenn ich meine alten Bücher loswerde, und der Abnehmer freut sich über das gute Geschäft.“



Zwei weitere Schüler, Yann und Manon, die beide ins „Sportlycée“ gehen, nehmen schon zum sechsten Mal an dem Event teil. Auch sie sind angenehm überrascht. „Dieses Jahr sind noch mehr Leute hier als üblich,“ stellt Manon fest.



Yann und Manon freuen sich darüber, dass die alte Bücher auf diese Weise nicht weggeworfen werden.

Foto: Lex Kleren

Den beiden Gymnasiasten ist der „Bichermaart“ aus einem ganz bestimmten Grund wichtig: „Durch den Wiederverkauf von alter Lektüre kämpft man gegen die massenhafte Verschwendung von Papier an.“



Joanna verkauft viele ihrer alten Bücher an Eltern.

Foto: Lex Kleren

Buch ist nicht gleich Buch

Joanna, die ihren Sekundarschulabschluss schon vor Jahren gemacht hat, weiß das große Angebot auf dem Markt ebenfalls zu schätzen, machte aber gleichzeitig auf mögliche Probleme aufmerksam.



„Die Idee ist gut, aber viele Bücher sind leider nicht mehr aktuell.“



Eine veraltete Auflage sei für den Unterricht unbrauchbar.

Darum übernehmen viele Eltern die Aufgabe, ein wachsames Auge auf die Ware zu werfen. „Die meisten Bücher werden von Erwachsenen für ihre Kinder gekauft“, erzählt Joanna.



Auch Tom (17) und Charel (19) versuchen, ihre gebrauchten Bücher an den Mann, bzw. an die Frau zu bringen. Nicht nur Schulbücher landen bei ihnen auf dem Verkaufstisch, sondern auch Belletristik.



Dabei müssen sie feststellen, dass nicht alle Bücher gleich gut ankommen. „Mathebücher lassen sich viel leichter vertreiben als Romane. Kein Wunder, so kurz vor dem Schulbeginn“, meint Tom.



Tom und Charel bringen ihre alten Mathe-Bücher an den Mann.

Foto: Lex Kleren

Aus dem Grund haben sich die 14-jährige Ximena und ihre Freundin etwas Besonderes einfallen lassen.



Ximena hat sich eine besonders pfiffige Idee ausgedacht: Der Preis für die Bücher wird per Gewicht berechnet.

Foto: Lex Kleren

Neben selbst gemachten Lesezeichen verkaufen die beiden Schülerinnen Unterhaltungsliteratur – nach Gewicht.



Ein Kilo Text kostet ungefähr 50 Cent. Ab einer Schwere von ein paar Kilogramm darf auch verhandelt werden.



„Die Idee hat Erfolg“, teilt die Schülerin mit, „weil der Preis für das einzelne Buch dadurch sinkt.“



So scheint es manchmal doch nicht falsch zu sein, jedes Wort in die Waagschale zu werfen ...