(SH/mth) - Weil sie im Dezember 2015 an mehreren Abenden von einer Autobahnbrücke in Höhe von Itzig Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen hatten, wurden zwei junge Männer am Donnerstag zu fünfjährigen Haftstrafen, davon vier Jahre auf Bewährung, verurteilt.

Drei Jahre lang müssen sich Kevin H. und Pasquale R. an strenge Auflagen halten. So müssen sie sich wegen ihrer Drogenprobleme in Therapie begeben, sich regelmäßigen Drogentests unterziehen und eine Arbeit suchen. Zudem müssen die beiden Männer für Schadenersatz in Höhe von rund 4000 Euro aufkommen.



Die Staatsanwaltschaft hatte eine zwölfjährige Haftstrafe gegen Kevin H. sowie eine achtjährige gegen Pasquale R. gefordert. Der Vorwurf des versuchten Totschlags war jedoch nicht gegen die beiden Angeklagten zurückbehalten worden.

"Joints geraucht"



Während der Verhandlung hatten die Angeklagten ihre Tat nicht abgestritten. Ein klares Motiv konnten sie jedoch nicht hervorbringen. "Wir hatten kein Ziel. Wir hatten Joints geraucht", erklärte Kevin H. den Richtern.

Beide Männer waren der Polizei bereits vor Dezember 2015 aufgefallen. So war Kevin H. nur drei Wochen vor den Steinwürfen in erster Instanz u. a. wegen Diebstahls und der Entführung Minderjähriger zu einer Haftstrafe von 30 Monaten, die Hälfte davon zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt worden. Die Berufungsrichter hatten das Urteil im April vergangenen Jahres bestätigt.



Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.



