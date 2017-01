(SH/str) - Freispruch für jenen Polizisten, der sich vor rund einem Monat wegen Aufrufs zum Hass vor Gericht verantworten musste. So lautete am Donnerstag das Urteil der Richter in erster Instanz.



Der Mann hatte im Oktober 2015 einen Artikel des Nachrichtenmagazin "Focus" über eine geplante Aufnahmestruktur für Asylsuchende in Vogelsang in der Eifel kommentiert. Er hatte die Flüchtlinge als "Gesindel", das dort "hausen" würde, bezeichnet. Der Angeklagte hatte von einer "dummen Reaktion ohne Hintergedanken" gesprochen. Als Natur- und Tierfreund sei er verwundert gewesen, dass in dem geschützten Gebiet eine Infrastruktur aufgerichtet werden solle. Mit seinem Kommentar habe er keinesfalls zum Hass gegen Menschen einer bestimmten Herkunft aufrufen wolle.

