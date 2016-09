(ml) - Am Dienstagabend wurde ein Mann in der Nähe des Bahnhofs an einer Bushaltestelle von zwei Tätern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Sie entnahmen ihm seine Brieftasche und das Mobiltelefon. Als das Opfer sich anschließend in Sicherheit bringen wollte, wurde es verfolgt.

Zwei Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, kamen dem Mann zu Hilfe. Die beiden Täter ergriffen die Flucht. Eine Fahndung, die eingeleitet wurde, blieb ergebnislos. Einer der beiden Angreifer trug einen blauen Fischerhut, der andere hatte einen Trainingsanzug eines Fußballvereins an.