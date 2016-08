(mth) - Ein Fahrer erlitt am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Nähe von Bettendorf eine Herzattacke am Steuer seines Fahrzeugs. Wie durch ein Wunder kam es dabei nicht zu einem Unfall, obschon der Mann das Bewusstsein verlor. Andere Verkehrsteilnehmer, die Zeuge des Zwischenfalls wurden, verständigten den Notruf.

Der Rettungshubschrauber der "Luxemburg Air Rescue" traf wenig später mit einem Notarzt ein, der damit begann, Wiederbelebungsversuche durchzuführen. Über den Gesundheitszustand des Opfers, das offenbar einen Herzstillstand erlitt, sind bisher keine weiteren Details bekannt.

Die Landung des Hubschraubers und die Rettungsarbeiten verursachten größere Verkehrsbehinderungen im Raum Bettendorf.