(L.E.) - In der Nacht zum Freitag gab es einen Unfall in der Rue Auguste Collard in Bettemburg. Ein Wagen stieß mit zwei, am Straßenrand abgestellten Wagen zusammen. Als die Rettungsdienste am Ort des Geschehens eintrafen, hatte der Unfallfahrer sein Fahrzeug schon verlassen und lag verletzt auf dem Bürgersteig.

Wenig später am Freitagmorgen mussten die Helfer des Bettemburger Einsatzzentrum erneut ausrücken, nachdem in der Rue du Curé zwei Autos zusammengestoßen waren. Hier wurde eine Person leicht verletzt.