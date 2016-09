(na) - Über 100 hundert Jahre lang wurde auf dem Gelände der Deponie Mosselter, direkt neben dem Areal des Märchenparks, vor allem Hausmüll abgelagert. Von Plastikbehältern bis zu Waschmaschinen war dort „von allem zu finden“, so der Bettemburger Schöffe Gusty Graas am Dienstag bei der Vorstellung der sanierten Anlage.



Seit Ende der achtziger Jahre wurde sie nur mehr als Bauschuttdeponie genutzt, ehe sie 2001 endgültig geschlossen wurde. Nach einem ersten Anlauf unter der vorherigen Koalition 2009, habe der neue Schöffenrat das Projekt in die Wege geleitet, so Graas noch.



Oben auf dem Plateau lässt sich nicht erahnen, dass hier früher Müll abgelagert wurde.

Foto: Nicolas Anen

Besorgt war man damals vor allem um die Qualität des Sickerwassers. Hier konnte Jacques Mersch vom Büro „Biomonitor“ aber Entwarnung geben. Eine schwerwiegende Belastung des Wassers wurde bei den Messungen nicht festgestellt.



Weiher mit "Pufferwirkung"



Lediglich der Anteil an Salzen sei sehr hoch, was aber toxikologisch gesehen keine Probleme darstelle. Um die Deponie herum wurden kleine Gräben, sowie Weiher vertieft oder angelegt. „Diese haben eine Pufferwirkung“, so Mersch.

Teils würden die Salze dort abgebaut, teils würden sie sich dort ablagern. So weist das Wasser, das in die Abwasserkanalisation gelangt, einen Salzgehalt auf, der nahe an dem der Alzette liegt. Oben auf dem Plateau der Deponie wurde eine etwa ein Meter hohe Bodenschicht aufgeschüttet. Auch wurde festgestellt, dass der Gärprozess im Deponiekörper abgeschlossen zu sein scheint, enn es wurde kein Methan gemessen.



600 Deponien im Land



Eine Vorgehensweise die von Staatssekretär Camille Gira gelobt wurde. Es bestünden rund 600 solcher Deponien im Land. Da sei es unmöglich, überall alles abtragen zu lassen.



Wenn es keine Altlasten gebe und relativ kleine Mittel zu Resultaten führten, dann sei eine solche Methode, wie sie bei der Deponie Mosselter angewendet wurde, vorzuziehen. „Es hat keinen Wert mit Kanonen auf Spatzen zu schießen“, so Gira.



Zuvor hatte Gusty Graas erklärt, dass sich auf der Deponie rund 500 000 Kubikmeter Müll angesammelt hatten. Genau soviel Boden werde im Rahmen des Cactusprojekts in Lallingen abgetragen, gab Camille Gira zu bedenken. Finde kein Umdenken statt, dann würden im Land in Zukunft mehr solcher Hügel in der Landschaft entstehen müssen.



Gelände für Märchenpark bestimmt

Ein Aussichtsturm, Tiergehege und ein kleiner Zug sind im Gespräch.

Foto: Nicolas Anen

Weiter unterstrich Gusty Graas, dass das Gelände, das in Gemeindebesitz ist, dem Märchenpark zur Verfügung gestellt werden soll. Eine entsprechende Konvention soll Ende 2016, Anfang 2017 unterschrieben werden.



Aussichtsturm, Zug und Gehege



An Ideen mangelt es den Betreibern des „Parc Merveilleux“ wahrlich nicht, wenn es um die zukünftige Nutzung des Areals der früheren Deponie geht. So ist ein Aussichtsturm im Gespräch, da vom knapp 25 Meter hohen Hügel – bei schönem Wetter – eine Sicht bis zum Kirchberg gewährt wird.



Auch könne man sich ein größeres Gehege vorstellen, eventuell mit Tieren wie einheimischen Wölfen oder Bisons, so Parkdirektor Marc Neu gestern. Dank Volumen und Höhe ergäben sich hier Möglichkeiten, die es im flachen Park nicht gebe. Ein kleiner Zug könne den Park mit dem Areal verbinden.



Aber vorerst gelte es, eine Reihe von praktischen Fragen zu beantworten. Zum Beispiel die nach der Umzäunung oder dem Anschluss von Wasser und Elektrizität. Diese Arbeiten könnten den Apemh-Werkstätten anvertraut werden – der Märchenpark wird seit 1997 von der Apemh („Association des parents d'enfants mentalement handicapés“) betrieben.



Seit 2002 sei die Sanierung im Gespräch, betonte Neu noch. Er hoffe, dass jetzt nicht noch einmal 14 Jahre vergingen, bis dass diese Ideen umgesetzt würden.