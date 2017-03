(mth) - Der Betrugsversuch läuft immer auf die gleiche Weise ab. Die Empfänger erhalten einen Brief oder eine E-Mail, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass sie in einer Lotterie gewonnen haben. Wer auf die Masche anspringt, bekommt bald Instruktionen, die ihn dazu auffordern, Geld zu überweisen - sozusagen als Kosten- oder gar Steuervorschuss.

Die Empfänger bleiben auf diesen Kosten sitzen, einen Gewinn sehen sie natürlich nie. Tatsächlich haben sie nie an einem Gewinnspiel teilgenommen - ein Umstand, der offenbar viele trotzdem nicht davon abhält, sich ködern zu lassen.

Keine Seltenheit



In den vergangene Tagen meldeten sich mehrere Leser in der Redaktion, die ein solches Schreiben erhalten hatten. Von einer "Welle" könne man aber nicht sprechen, so ein Sprecher der Polizei: "Wir sehen diese Art von Betrugsversuchen immer wieder, mal sind mehr Briefe unterwegs, mal weniger."

Wie man auf eine derart plumpe Betrugsmasche reagieren soll? "Wir raten den Bürgern, die Schreiben einfach weg zu werfen beziehungsweise zu löschen." Anzeigen oder Ermittlungen sind in solchen Fällen sowieso zwecklos, die Betrüger sitzen in der Regel im Ausland und sind nicht auffindbar.