Von Cheryl Cadamuro

Stolz zeigt Noan die Holzteile, an denen er derzeit arbeitet. Sie gehören zu einem Spielturm, der bald fertig sein soll. Der 20-Jährige arbeitet in der Schreinerei der Apemh in Bettingen/Mess. Hier werden Bänke, Stühle, Tische und andere Holzmöbel hergestellt oder restauriert. Und Noan mag seine Arbeit. Ein Handwerk lernen, das war sein größter Wunsch.



Und den hat er sich verwirklicht – trotz seiner Beeinträchtigung ...