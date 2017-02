(mth) - Steve S. soll am Nachmittag des 3. Februar 2012 in Zolwer die Scheune eines Nachbarn in Brand gesteckt haben, indem er ein brennendes Stück Papier durch eine Öffnung in einem Fenster in das Gebäude warf, in dem brennbares Material gelagert war. Nach einer Verurteilung zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe im Juni 2016 ging S. in Berufung, wo er wie in erster Instanz auf Unschuld plädierte. "Ich bitte Sie, mir zu glauben, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe," so seine abschließenden Worte an die Richter.



Eine Verteidigungstaktik, die am Ende nicht aufging, denn am Mittwochnachmittag wurde die zehnjährige Haftstrafe bestätigt. Die Richter gestanden S., der nachweislich unter einer Persönlichkeitsstörung leidet, aber nach Ansicht der Experten voll schuldfähig ist, einen teilweisen Strafaufschub zu: S. muss lediglich sechs Jahre absitzen, der Rest der Straf wird zur Bewährung ausgesetzt.



Als wahrscheinliches Tatmotiv ermittelte die Kriminalpolizei den Umstand, dass der Nachbar die Scheune an einen Dritten vermietet hatte. Laut Staatsanwaltschaft sei S. darüber erbost gewesen, da er sich als Zimmermann selbständig machen und die Scheune als Werkstatt und Lagerraum nutzen wollte.

Bereits 1995 wurde Steve S. wegen Brandstiftung verurteilt. Experten stellten damals eine Persönlichkeitsstörung bei ihm fest. Er kam mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung davon, unter der Auflage, sich einer Therapie zu unterziehen.

S. war vor allem durch Zeugenaussagen seiner Ex-Frau sowie aufgrund von Mobilfunk-Positionsbestimmungen überführt worden.