(mth) - Jeff L. bezeichnete Ausländer auf Facebook als "stinkender Abschaum", als "Kanaken" und als "Untervolk", schlug vor, man solle "die Drecksschweine mit Benzin abfüllen" und dekorierte sein persönliches Profil mit Nazisymbolen. Auch für die aktuellen Probleme in muslimischen Ländern hatte er einen Lösungsvorschlag: man müsse Wasserstoffbomben dort einsetzen, schrieb er.



Der 38-Jährige wurde aus diesen Gründen im vergangenen November in erster Instanz zu vier Monaten Haft ohne Bewährung sowie einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt.

Am Montagnachmittag musste der Luxemburger sich vor dem Appellationsgericht in zweiter Instanz für diese Straftaten verantworten. Ohne die Aussagen zu leugnen begründete er den Berufungsantrag damit, dass er "sich nicht bewusst gewesen sei, dass die Sache mit den Kommentaren solch ein Ausmaß annehmen würde". Die hetzerischen und zur Gewalt anstachelnden Sprüche "seien ihm nur so über die Lippen gerutscht". Sein Facebook-Profil habe er mittlerweile ganz gelöscht.



SS-Profilfoto, aber "kein Neonazi"



Als Neonazi will L. sich nicht sehen, auch wenn er als Profilbild einen SS-Mann benutzt habe. Er sei kein Bewunderer der Nazis, so der Angeklagte auf Nachfrage des vorsitzenden Richters, bevor er nach kurzem Zögern hinzufügt "außer Rommel, weil der ein großer Taktiker war".

Seine Anwältin, wohl ahnend, wie derlei Aussagen im Kontext des Verfahrens ankommen, stellt ihn als "geschichtsbegeisterten Menschen" dar, der seine Aussagen bereue. Mittlerweile seien die betreffenden Botschaften nicht mehr im Netz zu finden. Jeff L., hatte noch in erster Instanz dem Gericht angeboten, sie könnten die strafrelevanten Botschaften "selber löschen", indem er ihnen sein Mobiltelefon reichte. Die Verteidigerin schloss ihr Plädoyer mit dem Vorschlag ab, L. zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen.



Ein Kompromiss, den die Staatsanwaltschaft für vertretbar hielt, da der Angeklagte Schuldeinsicht zeige und keine weiteren Aufrufe zum Hass ins Netz gestellt habe. Das Gericht soll sein Urteil am 8. März fällen.



