(mth) - Trotz einer einschlägigen Vorstrafe und belastender Beweise gegen ihn plädierte am Montag ein 44-jähriger Luxemburger, der im Juni vergangenen Jahres zu zehn Jahren Gefängnis wegen Brandstiftung verurteilt wurde, am Montag am Berufungsgericht auf unschuldig.

Steve S. soll am Nachmittag des 3. Februar 2012 die Scheune eines Nachbarn in Brand gesteckt haben, indem er ein brennendes Stück Papier durch eine Öffnung in einem Fenster in das Gebäude warf, in dem brennbares Material gelagert war. Als wahrscheinliches Tatmotiv ermittelte die Kriminalpolizei den Umstand, dass der Nachbar die Scheune an einen Dritten vermietet hatte.

Vorstrafe und Gedächtnislücken



S. sei darüber erbost gewesen, da er sich als Zimmermann selbständig machen und die Scheune als Werkstatt und Lagerraum nutzen wollte. Bereits 1995 wurde er wegen Brandstiftung verurteilt. Experten stellten damals eine Persönlichkeitsstörung bei ihm fest. Er kam mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung davon, unter der Auflage, sich einer Therapie zu unterziehen.

Auf die einleitende Frage des vorsitzenden Richters, weshalb er denn Berufung eingelegt habe, antwortete der Angeklagte: „Weil ich nichts mit dem Brand zu tun habe“. Bereits bei der nächsten Frage bat Steve S. darum, dass sein Anwalt doch für ihn reden möge – eine Bitte, die umgehend abgelehnt wurde, da das Gericht eben gerade den Angeklagten selbst anhören wollte.

Der Grund für das eingehende Verhör war schnell klar, nachdem der Angeklagte auf diverse Fragen die Antwort geben musste, er könne sich „nicht an die Details der Affäre erinnern“.

Laut Staatsanwaltschaft sei Steve S. zweifelsfrei der Verursacher des Feuers. Was die Strafe betrifft, so war die Anklage bereit, diese von zehn auf sechs Jahre zu reduzieren. Die Hälfte davon könne zur Bewährung ausgelegt werden. Das Urteil wird am 22. Februar gesprochen.