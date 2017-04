(mth) - Wegen versuchten Totschlags ist Jérémy L. am vergangenen 10. November zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Franzose hatte bei einer Kontrolle an der Aire de Capellen in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2013 einen Zollbeamten überfahren. Dieser hatte den Unfall nur knapp überlebt. Heute Nachmittag findet der Berufungsprozess am Appellationshof statt.

Neben dem Strafmaß dürfte wohl wie schon in erster Instanz die Frage im Mittelpunkt des Verfahrens stehen, ob der Angeklagte den Zöllner absichtlich angefahren und damit billigend in Kauf genommen hat, dass dieser lebensgefährlich verletzt wurde ...