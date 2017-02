(che) - Rauchentwicklung in einer Wohnung im siebten Stock im Belval Plaza 2: Mit dieser Information rückte das "Centre d´intervention et de secours Esch-Alzette" gegen 11.13 Uhr am Donnerstagvormittag aus.



Die Einsatzkräfte stellten - nach der Evakuierung der Bewohner - fest, dass der Rauch zum Teil im Treppenhaus verteilt war und dieser von einem elektrischen Gerät verursacht wurde.



Mit einem Überdruckbelüfter haben die Einsatzkräfte das Treppenhaus sowie die betroffene Wohnung belüftet. Daraufhin konnten die Einwohner des Appartementhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vor Ort war das Einsatzzentrum CISEA, der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit fünf Wagen und 16 Einsatzkräften sowie das Einsatzzentrum SaDiff.

Foto: Cisea