(na) - „Seit einer Woche ist das bei den Kunden das Gesprächsthema Nummer eins“, lacht eine Verkäuferin in ihrem Geschäft im „Belval Plaza 1“, als sie auf das Thema Parken angesprochen wird.



Eine Stunde gratis, statt drei



Seit dem 1. März ist statt zuvor drei, nur mehr eine Stunde kostenfreies Parken in einem der beiden Belvaler Einkaufszentren erlaubt. Zwei weitere gratis Stunden gibt es nur für diejenigen, die in einem Geschäft etwas einkaufen, in einer Gaststätte oder im Kino verbleiben.



Während sie hinter ihrer Kasse Waren einpackt, erzählt die Verkäuferin, dass die Maßnahme darauf hinausziele, es den Studenten und den Beschäftigten eines benachbarten Bankgebäudes zu erschweren, zu viele Parkplätze zu lange zu besetzten ...