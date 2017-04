(DL) - 595 Beleuchtungsmasten aus den 1980er-Jahren wurden vor genau drei Jahren, im April 2014, entlang unserer Autobahnen abmontiert – und nicht wieder ersetzt. Wie Dany Frank, Sprecherin des Infrastrukturministeriums, nun auf Nachfrage hin erklärt, sei die Zahl der Unfälle auf den betroffenen Strecken infolge dieser Maßnahme in keinster Weise negativ beeinträchtigt worden.

„Es ist erwiesen, aufgrund von Erfahrungswerten aus dem Ausland, aber auch hier in Luxemburg, dass die Aufmerksamkeit der Fahrer auf geraden Autobahnstrecken ohne Beleuchtung höher ist – und dass die Leuchten demnach kein Plus an Sicherheit bieten“, so Frank.

Autobahnverteiler nicht betroffen

Das Ministerium hatte den Schritt damals damit begründet, dass die Masten ihre maximale Lebensdauer von 30 Jahren ohnehin erreicht hätten – und dass ohne sie jedes Jahr Strom- und Unterhaltskosten von bis zu 100 000 Euro eingespart werden könnten. Nicht betroffen von der Maßnahme waren – und sind – die Autobahnverteiler. Hier wird die Beleuchtung nach wie vor ersetzt, dies wegen der Richtungsschilder und der schwierigeren Straßenführung, erklärt Frank.



Die Masten, die damals entfernt und nicht wieder ersetzt worden waren, standen in erster Linie entlang der Autobahn A6 zwischen der belgischen Grenze und Strassen sowie auf der Autobahn A13 zwischen Schifflingen und Bettemburg.