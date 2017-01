Von Jacques Ganser



Tagelanger verkehrstechnischer Ausnahmezustand mit Fahrverboten in Paris, regelmäßige Überschreitung der Grenzwerte in Lothringen, dicke Luft auch in der belgischen Grenzregion: Der Dezember war in unseren Grenzregionen von außergewöhnlichen Luftbelastungen gekennzeichnet. Neben den klassischen Verursachern Straßenverkehr und hier vor allem Dieselfahrzeugen sind aber auch Heizanlagen und Industrieabgase mit Schuld an der Misere.

Lokale Überschreitungen



„In Luxemburg wurden die Grenzwerte im Laufe des Monats Dezember kein einziges Mal überschritten“, so Pierre Dornseiffer, Leiter der Abteilung Luftschadstoffe in der Umweltverwaltung ...