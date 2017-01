(dho) - Ein ungewöhnlicher Zwischenfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Avenue de la Liberté in Luxemburg.



Gegen 6.50 Uhr wurden die Arbeiter der Müllabfuhr beim Einsammeln vom Papierabfall auf Schreie aufmerksam. Diese schienen aus dem Inneren ihres Fahrzeuges zu stammen.



Der Wagen wurde angehalten und überprüft. Im Inneren des Papierbehälters konnte eine Person vorgefunden werden. Die Arbeiter alarmierten sofort die Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst.



Ein junger Mann konnte aus dem Inneren des Wagens befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Wie es zu dem Unfall kam, bleibt noch zu ermitteln.



Ähnlicher Fall im Jahr 2013



Bereits im Jahr 2013 war es im Bahnhofsviertel in der Hauptstadt zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Ein Mann der in einem Rollcontainer gelegen hatte, landete ebenfalls im Inneren des Müllwagens. Der junge Mann überlebte den Unfall nicht.