(tom/LW) - Ein Schwan, der in der vergangenen Woche in Zell an der deutschen Mosel tot aufgefunden wurde, ist an der gefährlichen Variante H5N8 des Vogelgrippe-Virus gestorben. Das teilte das Landesuntersuchungsamt des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mit. Diese Abwandlung der Vogelgrippe grassiere euorpaweit und sei hochansteckend. Bereits in der vergangen Woche war bei diesem und einem weiteren Schwan festgestellt worden, dass Vogelgrippe die Todesursache war. Der zweite Schwan wird zurzeit noch untersucht.



Das Landesuntersuchungsamt hat weitere tote Vögel zur Untersuchung erhalten. Allein im Kreis Cochem-Zell wurden insgesamt bislang sieben tote Schwäne gefunden. Endgültige Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Im Kreis Cochem-Zell gilt entlang der Mosel schon länger Stallpflicht für Nutzgeflügel. Alle Geflügelhalter im Land sind zudem verpflichtet, die bundesweit verordneten Hygienemaßnahmen zur Biosicherheit unbedingt einzuhalten. Damit soll eine Übertragung der Vogelgrippe zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel verhindert werden.

In ganz Rheinland-Pfalz sind überregionale Ausstellungen und Märkte mit Geflügel zurzeit untersagt. Wer einen toten Wildvogel entdeckt, sollte das Tier nicht anfassen, sondern der Kreisverwaltung melden.