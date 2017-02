(TJ/Siko) - Sehr viel Glück hatte ein Jäger aus Nordrhein-Westfalen, der in einer Hütte in Besslich bei Trier seinen Urlaub verbringen wollte. Der Mann hatte über Herzschmerzen geklagt, woraufhin Rettungsassistenten des deutschen Malteserhilfswerkes am Mittwochmorgen nach im sehen wollten.



Als die Sanitäter die Hütte des Mannes betraten, schlugen ihre Luft-Warngeräte Alarm. Sie brachten den Jäger schnellstens an die frische Luft und alarmierten die Feuerwehr, die Kohlendioxidwerte weit über der zulässigen Norm ermittelte.

Das Gebäude wurde gründlich belüftet. Man vermutet, dass die Belastung von einem defekten Ofen ausgeht. Es wird in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gefahren, die von defekten Heizungsanlagen und Kaminen ausgehen können, hingewiesen.

Erst am vergangenen Wochenende waren in Franken sechs Jugendliche in Franken in einer Laube im Schlaf an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben.