(SH) - In Differt nahe Messancy ist am Montagnachmittag eine vierjährige Luxemburgerin in einem Swimmingpool ertrunken. Wie die belgische Zeitung "La Meuse" berichtet, soll es sich um die Tochter einer Familie aus Trintingen handeln, die seit sechs Jahren regelmäßig Zeit in ihrem zweiten Wohnsitz in Belgien verbringt.

Den Ermittlungen zufolge soll es sich um einen Unfall gehandelt haben.