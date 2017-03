(tom) - In der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr früh ging bei der Polizei die Meldung ein, dass am Straßenrand der N4 zwischen Leudelingen und Cloche d'Or ein verletztes Reh liegen würde. Offensichtlich sei das Tier angefahren worden, da es an den hinteren Läufen verletzt war.



Die Polizei zögerte nicht lange und fand das Reh an der beschriebenen Stelle vor.



In eine warme Decke eingepackt wurde das verletzte Tier mit einem Polizei-Transporter in die Auffangstation für Wildtiere nach Dudelange gebracht.