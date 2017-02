(tom/siko) - Am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ist auf der deutschen A602 Richtung Trier in Höhe der Abfahrt Kenn ein mit Papier beladener LKW-Auflieger aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.



Als die Feuerwehr eintraf, stand der Auflieger bereits im Vollbrand. Mit mehreren Trupps konnte sie schließlich den Brand eindämmen. Die Fahrtrichtung Trier der A602 musste komplett gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es so zu enormen Rückstaus in alle Richtungen. Brandursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Eine Bergungsfirma aus Trier wurde beauftragt, den havarierten Anhänger zu bergen, was den gesamten Freitagvormittag in Anspruch nimmt. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich, Die Feuerwehren aus der VG Schweich sowie die Berufsfeuerwehr.

