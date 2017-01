(SH) - Elektroschockpistolen ermöglichen es den Sicherheitskräften, eine verdächtige Person für kurze Zeit außer Gefecht zu setzen. In Frankreich und Belgien greift die Polizei bereits auf sogenannte Taser-Waffen zurück. Ab dem 1. März soll auch die Polizei in Trier in den Besitz von Elektroschockpistolen kommen und diese während einer Testphase von einem Jahr benutzen.



Wie Etienne Schneider, Minister für Innere Sicherheit, in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Marc Spautz erklärt, wird man diese Testphase sowie die Erkenntnisse die in den anderen Nachbarländern gesammelt werden auch in Luxemburg gespannt verfolgen.



Derzeit verfügt in Luxemburg nur die Spezialeinheit über Elektroschockpistolen. Allerdings kommen diese nur äußerst selten zum Einsatz. Noch sei nicht angedacht, alle Polizisten mit Taser-Waffen auszurüsten.