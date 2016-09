(vb) – Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat in Lamadelaine mit einem Küchenmesser auf einen Polizisten eingestochen. Der Beamte hatte Glück: Seine Sicherheitsweste verhinderte schlimme Verletzungen.

Der Mann, der von einer Sozialeinrichtung betreut wurde, war offenbar vom Hass auf die Polizei getrieben. Er hatte an seiner Fensterbank ein Schild mit der Aufschrift „Mort aux flics“ befestigt. Eine Polizeipatrouille begab sich in die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Als einer der Polizisten auf den jungen Mann zuging, stach dieser mit einem Küchenmesser zu und traf ihn in Höhe des Brustkorbs. Die Klinge brach an der Sicherheitsweste des Beamten vom Griff ab.

Die Polizisten mussten den Mann mit Pfefferspray bändigen und konnten ihm letztendlich Handschellen anlegen.

Der Mann wurde in der Psychiatrie untergebracht. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlung eingeleitet.