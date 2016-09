(rr) - Tram, Altstadt, Rue Aldringen, Glacis-Feld: Das sind nur einige der vielen Baustellen in der Stadt Luxemburg. Während die einen bereits auf Hochtouren laufen, stehen andere noch bevor. Am Mittwoch, dem 5. Oktober, werden die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg, von Creos, Post Luxembourg, Luxtram und Straßenbauverwaltung die Bürger ab 18.30 Uhr im Grand Théâtre in Limpertsberg informieren. Dies gab Bürgermeisterin Lydie Polfer beim City Breakfast bekannt.

Betreffend den neuen Allgemeinen Bebauungsplan sagte Polfer, dass derzeit die 866 Einwände resp. Beschwerden geprüft werden. Anfang Oktober werden die Bürger angehört.

Radfahrpiste durch Avenue de la Gare

In der Avenue de la Gare im Bahnhofsviertel soll eine Radfahrpiste entstehen. Wie Mobilitätsschöffin Sam Tanson anmerkte, benutzen tagtäglich viele Radfahrer den Bürgersteig vom Hauptbahnhof in Richtung Viadukt. Mit einer Radfahrpiste könne diesem Übel abgeholfen werden. Wann sie Wirklichkeit wird, ist noch nicht bekannt.

Gewusst ist aber, dass ab dem 3. Oktober der Parkplatz (310 Stellplätze) in der Rue Henri Dunant in Beggen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verboten sein wird. Mit dieser neuen Regelung soll der Parkplatz von Lastwagen, Lieferwagen, Anhängern und anderen Fahrzeugen befreit werden, die oft länger hier stehen und mehr als einen Abstellplatz belegen.



Zudem wird hier die Gebühr der "zone violette" eingeführt: Ein Fahrzeug kann bis zu zehn Stunden hier abgestellt werden, und zwar für 50 Cent pro Stunde von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Mehr Lebensqualität durch "Zone résidentielle"



Eine weitere Information der Ersten Schöffin betraf die Rue Jules Wilhelm und die Rue Malakoff. Ab dem 3. Oktober wird die "zone résidentielle" in einem Teil der Rue Jules Wilhelm (zwischen dem deutschen Militärfriedhof und der ehemaligen Porte Malakoff) und in der Rue Malakoff in Clausen eingeführt. Dies geschieht auf Wunsch der Anwohner.



In dieser Zone gilt Tempo 20 und die Fußgänger dürfen die gesamte Breite der Straße nutzen. Die Stadtverantwortlichen gehen davon aus, dass der Transitverkehr hierdurch abnehmen und die Lebensqualität zunehmen wird.



Tage der offenen Tür

In den kommenden Wochen werden mehrere Dienststellen der Stadt Luxemburg ihre Türen öffnen, um dem interessierten Publikum ihre Räume und Aktivitäten vorzustellen:

Konviktsgaart am 24. September ab 8.30 Uhr

Gemeinschaftsgarten in Bonneweg (Kaltreis, beim Wasserturm) am 24. September von 14 bis 17 Uhr

Bierger-Center und Stadthaus am 15. Oktober von 10 bis 16 Uhr

Service des Parcs am 15. Oktober von 10 bis 17 Uhr

Service du patrimoine naturel am 22. Oktober von 10 bis 18 Uhr.