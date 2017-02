(na) - Am Donnerstag hat Nachhaltigkeitsminister François Bausch (déi Gréng) dem Steinforter Bürgermeister Jean-Marie Wirth (CSV) vorgeschlagen, ab Ende März, Anfang April gemeinsam an einem Projekt für ein Flüchtlingsheim in Steinfort zu arbeiten.



Zu diesem Zeitpunkt soll die tiefgreifende Umweltprüfung des Standortes beim Park&Ride abgeschlossen sein. Möglich wäre dieses Projekt, wenn die Gemeinde ihren allgemeinen Flächennutzungsplan (PAG) punktuell abändern würde, so Bausch in einem Streitgespräch auf RTL Radio.

Mischstruktur für 100 Asylbewerber



Es soll auch kein Containerdorf für 300 Personen sein, sondern eine "Mischstruktur" für 100 Asylbewerber. Hier könnten auch Jugendliche und sozial schwache Menschen untergebracht werden, so wie dies der Steinforter Gemeinderat bereits vorgeschlagen hatte.

Ein Angebot, das Jean-Marie Wirth aber ablehnte. Wenn keine Dringlichkeit mehr in der Frage geboten sei, dann werde die Gemeinde wohl den Weg einschlagen, eine Mischstruktur u. a für 100 Flüchtlinge zu planen. Dies aber im Rahmen der Neugestaltung des PAG.

Bausch: eine Verzögerungstaktik vor den Wahlen



François Bausch entgegnete, dass dies eine Verzögerungstaktik sei, um die Angelegenheit bis nach den Gemeindewahlen im Oktober zu verschieben. Er hätte sich mehr Solidarität erwartet, so wie bereits in anderen Gemeinden vorhanden.

Wirth bleibt bei Kritik an Kommunikation



Jean-Marie Wirth blieb bei seiner Position. Sei Dringlichkeit angebracht, dann wäre es an der Regierung einen POS ("plan d'occupation du sol") zu machen. Auch fürchte er sich nicht vor der Bürgerinitiative wie Bausch zuvor angedeutet hatte. Zudem warf er Minister Bausch wiederholt einen Mangel an Kommunikation vor.

Sowohl Bausch wie auch Wirth zeigten sich im Laufe des Gesprächs enttäuscht über die Diskussionen der vergangenen Tage. Wirth warf dem Minister vor ihn in sozialen Netzwerken der Lüge bezichtigt zu haben, während Bausch anmerkte, er sei "traurig" über die Art und Weise wie in dieser Angelegenheit diskutiert werde.