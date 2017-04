(str) - Kurz vor 11 Uhr geriet ein Autofahrer am Montag in einer Linkskurve zwischen Bastendorf und Grauenstein ins Schleudern. Einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen konnte er um Haaresbreite entgehen. Dann prallte er jedoch mit der Beifahrerseite gegen ein entgegenkommende Auto. In beiden Fahrzeugen wurden jeweils zwei Personen leicht verletzt. Die Strecke blieb während der Bergungsarbeiten während zwei Stunden gesperrt.