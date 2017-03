(str) - Eine Überhitzung durch Arbeiten am Dachboden führte am Montagmittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Rue Rilspert. Die Hausbewohner wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Mamer löschte den Brand gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr. Es entstand hoher Sachschaden.