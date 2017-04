(str) - Gegen 11.40 Uhr ist es am Dienstagvormittag in Banzelt zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Zwei Fahrzeuge waren an der Kreuzung auf der Strecke zwischen Berg und Roodt/Syr frontal kollidiert.



Vor Ort waren der First Responder und Feuerwehrkräfte aus Mensdorf sowie Rettungswagen aus Junglinster und Mertert im Einsatz. Die beiden Verletzten wurden in ein hauptstädtisches Krankenhaus eingeliefert.



An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn musste im Anschluss von Motoröl gereinigt werden.