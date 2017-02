(lb) - Eigentlich ist es zu schade, Essen wegzuwerfen. Auch zu Hause würde man kaum einen halben Teller Essen in den Müll werfen – lieber aufbewahren bis morgen, so die Devise. Warum sollte man also im Restaurant nicht dasselbe tun? Bei überfüllten Portionen kommt der „Doggy Bag“, der Beutel für Essensreste, gelegen. Verpackt wird das Essen dann in verschließbare Schachteln aus Kunststoff oder Aluminium, in denen es problemlos für einen weiteren Verzehr in der Mikrowelle erhitzt werden kann.

Gängig ist die Praxis in Luxemburg bereits seit Jahren, vor allem in asiatischen Restaurants. Inzwischen hat das Reste-Einpacken an Beliebtheit gewonnen und begrenzt sich auch nicht mehr auf Restaurants einer unteren Preisklasse. Die Bezeichnung selbst des „Doggy Bag“, diese Hundetüte, hat längst seinen Weg in den Sprachgebrauch gefunden.



Die Kunden sind sich der Gefahren oft nicht bewusst.

Was viele Restaurant-Kunden nicht bedenken: Sollte das Essen falsch zwischengelagert werden oder ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr für den Verzehr geeignet sein, trägt der Gastwirt dafür keine Verantwortung.

Was viele Kunden nicht wissen

Da das Essen im Restaurant für den sofortigen Verzehr gedacht ist, „gibt es keine Reglung“, erklärt der Leiter der Behörde für Lebensmittelsicherheit im Gesundheitsministerium, Patrick Hau. „Die Verantwortung der Gastwirte reicht bis auf den Teller und nicht weiter.“

Dabei warnt Hau: „Die Kunden sind sich der Gefahren oft nicht bewusst.“ Lässt man die für eine spätere Mahlzeit angedachten Speisereste beispielsweise in der Sonne liegen, können sich vorhandene Mikroben schlagartig vermehren. Dies kann zu Lebensmittelvergiftungen führen.

Die Verantwortungsfrage vergleicht der Direktor der Lebensmittelsicherheitsbehörde mit jener, die ein Kunde auf sich nimmt, wenn er Lebensmittel im Supermarkt kauft. Dann weiß er, dass gekühlte Ware innerhalb kürzester Zeit wieder in den Kühlschrank muss. Der Unterschied: Beim „Doggy Bag“ gibt es keine Etikettierung und kein Verfallsdatum.

Besonders bei bereits gekochten Lebensmitteln erkundigt sich der Verbraucher dann nicht immer über die Haltbarkeit. Auch wie lange man gewisse Lebensmittel außerhalb des Kühlschranks aufbewahren kann, wird oft zur Pi-mal-Daumen-Rechnung. Auch auf gut gemeinte Empfehlungen vom Kellner im Restaurant solle man sich eigentlich nicht verlassen. „Die Kellner haben nicht das nötige Fachwissen über die einzelnen Produkte“, so der Leiter der Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Genau aufpassen oder sein lassen

Wer seinen „Doggy Bag“ mit nach Hause nehmen möchte, sollte Hau zufolge genau aufpassen. „Tiramisu oder ,Filet américain‘ würde ich selbst nicht mit nach Hause nehmen“, gibt er zu bedenken. „Hier besteht Gefahr durch eventuell vorhandene Salmonellen respektive pathogene E. coli.“



Lebensmittel sind nie steril. Auf Lebensmitteln sind immer Bakterien.

Salmonellosen sind nicht die einzigen Krankheitserreger. Staphylokokken zum Beispiel können Toxine bilden, die bei der Ausbreitung der Bakterien Erbrechen, Durchfall und Bauchkrämpfe verursachen. Enterotoxine können in seltenen Fällen Bauchorgane, aber auch Nieren, Leber, Lunge und Gastrointestinaltrakt angreifen. Und damit nicht genug: In sehr seltenen Fällen kann es zu Muskellähmungen und Folgeschäden kommen.

Bakterien und der 20-Minuten-Takt

Generell handelt es sich dabei um Bakterien, die bei der Zubereitung der Mahlzeit nicht krankheitserregend waren. „Lebensmittel sind nie steril. Auf Lebensmitteln sind immer Bakterien“, betont Hau. „Einige sind harmlos, andere nicht.“ Bei einer falschen Lagerung von verderblichen Lebensmitteln verdoppeln sich die Bakterien im 20-Minuten-Takt. Ab einer gewissen Anzahl sind sie für den Menschen toxisch. Dabei hängt alles von der Temperatur und der Dauer ab. „Ist man innerhalb von 20 Minuten zu Hause, bleibt das Risiko gering. Lagert man die Lebensmittel allerdings bei 25 Grad drei Stunden lang im Auto, kann es schon brenzlig werden“, bekennt Hau. Problematisch sind auch Sporenbildner, die nach dem Kochen aus Keimen entstehen wie zum Beispiel Bacillus cereus, der sich anschließend zum Beispiel auf Reis vermehrt, der unterhalb von 65°C warmgehalten oder aufgewärmt wird.

Salmonellosen gehören in Luxemburg zu den sogenannten meldepflichtigen Erkrankungen. Die amtlichen Meldungen sind seit 2006 von 306 auf 109 Fälle pro Jahr zurückgegangen. Somit ist dieser Krankheitserreger seltener als Campylobacter. An diesem Zoonoseerreger erkrankten 2015 261 Menschen. Im Rekordjahr 2011 waren es sogar 709. Man geht allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Per se soll der „Doggy Bag“ aber nicht mit einer Lebensmittelvergiftung assoziiert werden. Die Horesca hat eigenen Angaben zufolge keine Kenntnis von Lebensmittelvergiftungen, die in Luxemburg durch die Praxis des Reste-Einpackens aufgekommen wären. Die Behörde für Lebensmittelsicherheit rät auch keinesfalls vom „Doggy Bag“ ab. Im Gegenteil: Die Hundetüte wird als Maßnahme gegen die Lebensmittelverschwendung angesehen.