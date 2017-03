(tom) - Die CFL teilt am Freitagnachmittag in einem Communiqué mit, dass auf der Bahnstrecke zwischen Luxemburg und Frankreich weiter mit Einschtränkungen zu rechnen ist. Alle TGV aus Richtung Frankreich enden in Thionville. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet.



Diese Einschränkung gelte bis Montagmittag, 12 Uhr.