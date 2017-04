(TJ) - Kurz nach 7 Uhr war ein Bankkunde an einem automatischen Geldschalter in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté dabei, eine Summe Bargeld abzuheben. Ein französisch sprechender Gauner trat an ihn heran und zwang ihn zur Übergabe des eben abgehobenen Geldes.



Anschließend ergriff der Ganove die Flucht. Sehr weit sollte er allerdings nicht kommen: Ein Zeuge konnte der Polizei eine detaillierte Beschreibung geben. Aufgrund dieser Informationen konnten die Beamten den Ganoven im Bahnhofsviertel aufgreifen und durchsuchen. Dabei fanden sie ein Bündel Geldscheine vor.



Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an und veranlasste einen Termin beim Untersuchungsrichter.