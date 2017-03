(jag) - Die Eltern des am 11. Februar in der „Kannerklinik“ verstorbenen vierjährigen Enzo melden sich mit einer ganzer Reihe von Fragen zu Wort. Der kleine Junge war am 8. Februar mit starken Bauchschmerzen im Düdelinger Krankenhaus vorstellig geworden und dann ins Escher CHEM geschickt worden.



Dort wurde ein Magen-Darm-Infekt diagnostiziert, das Kind wurde anschließend nach Hause entlassen. Weil die Schmerzen schlimmer wurden suchten die Eltern am 10. Dezember erneut die Notaufnahme des CHEM auf. Die Diagnose blieb die gleiche, das Kind wurde nur medikamentös behandelt.

Weil die Schmerzen im Laufe der Nacht schlimmer wurden und das Kind erbrach, suchten die Eltern die Notaufnahme der „Kannerklinik“ auf. Das Kind verstarb dort am darauf folgenden Morgen. Das Gesundheitsministerium ordnete anschließend eine Untersuchung an um zu klären, ob der Behandlungsablauf den Regeln entsprach.

Schwere bakterielle Infektion und Dehydrierung



Eine Autopsie, welche von den Eltern beantragt wurde, zeigte einen akuten Magen-Darm-Infekt mit nachfolgender Schädigung des Darms. Infolge dieser Schädigung kam es zu einer Dehydrierung und einer allgemeinen bakteriellen Infektion. Dadurch verschlechterte sich der Allgemeinzustand des Kindes derart, dass es trotz des Eingriffes der Notärzte in der „Kannerklinik“ kurze Zeit später verstarb.

Die Eltern, welche nach eigen Aussagen zurzeit niemanden direkt beschuldigen und auch nicht an juristische Schritte denken, stellen nun eine Reihe von Fragen an den Leiter der Gesundheitsverwaltung: Warum wurde man in Düdelingen nicht gleich an die „Kannerklinik“ verwiesen?

Warum riet der Dienst habende Arzt in Esch nicht sofort zu einer Überweisung in die Kannerklinik, falls die Symptome anhalten würden? Warum verweigerte der gleiche Arzt beim zweiten Besuch der Notaufnahme eine Infusion zu verabreichen, dies obwohl das Kind seit 36 Stunden jegliche Flüssigkeit sofort wieder erbrach? Warum wurde dort keine Blutanalyse durchgeführt?

Warum handelte es sich beim diensthabenden Arzt in der pädiatrischen Abteilung im CHEM nicht um einen Kinderfacharzt? Ohne konkrete Schuldzuweisung wollen die Eltern des Kindes Antworten auf diese Fragen. „Wir wollen bloß, dass kein weiteres Kind dieses Schicksal teilen muss", so der Vater des verstorbenen Enzo.