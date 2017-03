(LW) - Wer einen Rückwärtssprung in der Fahrzeuggeschichte machen will, ist am Samstag und Sonntag in den Luxexpo-Hallen beim traditionellen "Autojumble" in Kirchberg gut aufgehoben. Neben der traditionellen Ausstellung, einer Verkaufsfläche für Oldtimer und einem Teilemarkt wird dieses Jahr ein Jubiläum gefeiert.



Die spanische Luxusmarke Pegaso steht im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung, die die "Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun" (LOF) organisiert. Pegaso feiert dieses Jahr nämlich seinen 65. Geburtstag.



Am Sonntag sind die Türen der Luxexpo zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.