(SH) - Der Umbau des Autobahnkreuzes Lankelz-Ehleringen wird Autofahrer in den kommenden Wochen zum Umplanen zwingen.



Vom 23. Januar bis zum 10. Februar wird die Auffahrt zur A13 in Richtung Esch/Alzette an Wochentagen jeweils von 9.30 bis 16 Uhr gesperrt sein. Lediglich an den ersten beiden Arbeitstagen greift die Sperrung durchgehend - also von Montag 9.30 bis Dienstag 16 Uhr.

Eine Umleitung ist ausgeschildert.

