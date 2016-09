(str) - Am Mittwochabend hat die Autobahnpolizei auf der A3 zwei Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, die es mit der in Luxemburg erlaubten Maximallänge von 18,75 Metern wohl nicht so genau genommen hatten.



Eines der Doppelgespanne war 30, das andere 32 Meter. Ob sie mit dieser Fahrzeuglänge ihr Ziel - eine Kirmes im Norden des Landes - überhaupt erreicht hätten, ist unklar.



Die Polizei bot ihnen auf jeden Fall keine Gelegenheit mehr, es zu versuchen. Die beiden Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Den jeweils zweiten Anhänger mussten sie stehen lassen.