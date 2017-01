(SH) - Seit über 50 Jahren bietet die Lasep („Ligue des associations sportives de l'enseignement primaire“) Schulkindern die Möglichkeit, sich außerhalb der Schulsportstunden zu bewegen. Allerdings hat sich seit der Gründung der Vereinigung im Jahr 1964 gesellschaftlich so einiges getan. Diesen Änderungen will sich die Lasep anpassen. Deshalb soll anlässlich eines außerordentlichen Kongresses am Dienstag ab 19 Uhr im Centre Barblé in Strassen über neue Statuten abgestimmt werden.

Zum einen soll die Freude an der Bewegung – und das Entdecken möglichst vieler Sportarten – in den Vordergrund rücken. Weg demnach vom Turniersport, hin zum Freizeitsport. Denn diente die Vereinigung in den Anfangsjahren als Alternative zum Vereinssport – vor allem, da viele Dörfer über keine Clubs verfügten –, so hat sich seither einiges verändert.



Vielerorts wurden Vereine gegründet, die Transportmöglichkeiten und das Schulsystem haben sich verändert, die Kinder, die an den Aktivitäten teilnehmen, sind jünger geworden. Die Lasep-Stunden sollen dazu beitragen, dass sie nicht nur zahlreiche Sportarten entdecken, sondern auch, dass ihnen der Spaß und die Freude an der Bewegung vermittelt werden – fernab jeden Leistungsdrucks.



Öffnung für „Maisons relais“

Zum anderen durfte sich den Statuten nach bisher nur Lehrpersonal als Mitglied des Zentralvorstandes bewerben. Auch hier soll es ab heute Abend zu Änderungen kommen. Denn in den vergangenen Jahren wurden die „Maisons relais“ verstärkt in die Aktivitäten eingebunden. Erziehern dieser Einrichtungen soll es nun möglich werden, auch Mitglied im Verwaltungsrat zu werden. „Wir passen uns den Gegebenheiten an“, erklärt Sekretärin Nicole Kuhn-Di Centa.

Ebenso will man sich die Möglichkeit offen lassen, eine Person in den Vorstand aufzunehmen, die zwar mit dem Sportwesen vertraut ist, nicht aber aus dem Unterrichtswesen kommt. Gleiches gilt für einen Juristen, der im Falle eines Rechtsproblems schnell eingreifen kann.

