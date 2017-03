(LuWo) - Bei strahlendem Sonnenschein und einer ausgelassenen Stimmung ging am Sonntag die luxemburgische Fastnacht 2017 offiziell zu Ende. In Petingen war der Süden des Landes am Halbfasten-Sonntag oder „Bretzelssonndeg” fest in der Hand der Jecken. KaGePe, was soviel heißt wie „Karneval Gemeng Péiteng”, hatte zum 62. Fastnachtsumzug ohne Eintrittsgeld geladen welcher erneut Tausende von Zuschauern in die Eisenbahnerstadt.



Es galt um Punkt 15.11 Uhr einen geeigneten Stellplatz fürs Auto und die besten Plätze in der Menschenmenge gefunden zu haben. Zuschauerränge und Gehwege längs der 5 km langen Strecke waren denn auch belegt als sich die 62. Kavalkade in der rue de Longwy auf der Höhe des Petinger Cactus-Supermarktes in Bewegung setzte. Laut Aufstellungsplan waren 73 Nummern, davon 13 aus Deutschland, 11 aus Belgien, 47 aus Luxemburg aber nur zwei aus Frankreich am Start.



Insgesamt nahmen 1700 Karnevalisten an der Petinger Kavalkade teil. Die Jecken warfen mit vollen Händen Leckereien und Konfetti in die Menge und bei sonnigem Wetter fand das Gratisbier einen reißenden Absatz. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt vor der Ehrentribüne wo die teilnehmenden Gruppen ihr Können und die Farbenpracht ihrer Kostüme unter Beweis stellten. Das Kaninchen „Bunny” als Maskottchen des KaGePe 2017 fehlte nicht und bei den Prinzenpaaren waren die königlichen Babys Mathis I und Mina I die Stars des Tages.



Mit der Kavalkade waren Trubel und Heiterkeit noch lange nicht beendet. Im Festzelt ging es mit Musik, Unterhaltung und Fastnachtsstimmung weiter.