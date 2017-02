(dho) - Durch "Park+Ride"-Parkplätze soll der Verkehr aus Ballungsgebieten, also aus Städten ferngehalten werden. In diesem Sinne sieht die Mobilitätsstrategie der Regierung vor, bestehende Parkplätze, vor allem in der Nähe von Bahnhöfen auszubauen. Dies damit Autofahrer auf den Zug oder den Bus umsteigen können.



In Mersch, Wasserbillig, Rodange, Niederkerschen, Uflingen, Petingen und in Dippach entstehen neue Parkplätze. So werden alleine in Rodange, Mersch und Wasserbillig insgesamt 2.451 Plätze geschaffen. Dies ist der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von der Abgeordnete Josée Lorsché (déi gréng) an Ressortminister François Bausch zu lesen.



Wo entsteht Parkraum?



Mersch: Nachdem die alten Hallen auf dem Gelände des Agrocenters abgerissen wurden, werden die Arbeiten für das neue Parkgebäude des "Park+Ride" beginnen. Ab Ende 2012 werden die Plätze dann von Autofahrern genutzt werden können. Die Arbeiten rund um die Bahnsteige, werden bis Mitte 2013 andauern.



Im Ortseingang von Mersch, aus Richtung Luxemburg kommend, werden 90 neue Parkplätze geschaffen, die 2018 fertiggestellt werden.

Wasserbillig und Rodange: Die Arbeiten zu Schaffung des "Park+Ride" beginnen Ende 2019. Sie werden Mitte 2021 abgeschlossen sein. Die Instandsetzungsarbeiten rund um die Bahnhöfe werden Ende 2023 abgeschlossen sein.



Petingen: Im Laufe dieses Jahres werden rund 200 Parkplätze entstehen.

Ulflingen und Niederkerschen: Auch hier wird weiterer Parkraum entstehen.