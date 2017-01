(SH) - Die Tram kommt noch in diesem Jahr. Mittelfristig soll sie jedoch nicht nur durch das Stadtzentrum fahren, sondern auch den Flughafen in Findel und die neuen Viertel "Ban de Gasperich" und "Porte de Hollerich" bedienen.



Die Strecke vom neuen "Tramsschapp" in Kirchberg bis zum Flughafen wird über vier Kilometer führen. Vom Kreisverkehr Serra aus wird die Tram entlang des Zubringers der A1 fahren, um dann über eine Brücke über die Autobahn zu führen. Weiter geht es entlang des Autobahnkreuzes und der A1 bis zum "Héienhaff". Hier führt die Trasse unter der N1 hindurch zum "Park&Ride"-Parkplatz und dann weiter zum Flughafen. Der Terminal soll sich in Höhe des Osteingangs zum Terminal befinden, erklärt Infrastrukturminister François Bausch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Marcel Oberweis.



Zwischen Kirchberg und Findel soll die Tram zweispurig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern in der Stunde fahren, sodass die Strecke in sieben Minuten zurückgelegt werden kann.



Für den Ausbau der Tramstrecke müssen rund 3,5 Hektar Wald weichen. Hierfür soll es Kompensationsmaßnahmen geben. Wo genau die Bäume angepflanzt werden, ist derzeit jedoch noch offen.



