(str/mth) - Er hatte aus Frust Feuer in einem leerstehenden Haus im Bahnhofsviertel gelegt. Jetzt muss ein 30-jähriger Drogenabhängiger dafür in Gefängnis: Zu fünf Jahren Haft ohne Bewährung hat ihn nämlich am Donnerstag die Kriminalkammer verurteilt.



Ein mildes Urteil, angesichts der Tatsache, dass auf Brandstiftung nach Einbruch der Nacht und in einem Bewohnten Gebäude prinzipiell bis zu zwanzig Jahren Haft stehen.



In der Nacht zum 10. April 2016 war zum Streit zwischen Alex D. Streit und dessen Freundin gekommen, nachdem diese erfahren hatte, dass er sich mit einer anderen Frau auf die Suche nach einem Drogendealer begeben hatte. Um seinem Ärger über die Auseinandersetzung Luft zu machen, hatte Alex D. dann in dem leerstehenden aber von den Drogenabhängigen besetzten Haus in der Rue C.M. Spoo ein Bündel Kleider angezündet.



Angesichts der besonderen Umstände der Tat, dem sozialen Hintergrund des Angeklagten und der geringen Schadenssumme hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von fünf Jahren mit teilweiser Bewährung gefordert.



Bereits Anfang Februar war Alex D. In einem anderen Fall zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte Mobiltelefone aus dem Umkleideraum eines Fußballclubs gestohlen.