(C./dco) - Die Feiertage blieben leider nicht völlig ruhig: Unbekannte haben am Ostersonntag gegen 23.30 Uhr am Bahnhof Vianden die Damentoiletten verwüstet. Eventuelle Zeugen sollen sich bitte beim Notruf 113 melden.



Aber auch in der Hauptstadt waren Vandalen unterwegs: In der Nacht war die Fensterscheibe eines Imbisslokals in der Rue du Fort Neipperg eingeschlagen worden. Die Streife traf in der Folge auf zwei Männer. Die Beschreibung des Täters passte auf einen der Männer, der zudem eine tiefe Schnittwunde in der Wade aufwies. Der mutmaßliche Täter stand unter starkem Alkohol und Drogeneinfluss und hatte somit gegen seine Hafturlaubsauflagen verstoßen. Zudem war er stark ausfallend gegenüber den Beamten und dem Krankenhauspersonal, das seine Wunde versorgen wollte. Er wurde vorerst in Arrest gebracht.



Einbrecher überrascht



In Bonnevoie überraschte ein Hausbewohner am frühen Ostermontagmorgen einen Mann, der kurz zuvor die Eingangstür einer Schenke in der Rue du Cimetière aufgebrochen hatte. Als er ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Einbrecher. Die Beschreibung: 1,85 m gross, weiße Hautfarbe, er trug eine braune Lederjacke, ein graues Sweatshirt und blaue Jeans. "Gibt es vielleicht Zeugen?", fragt die Polizei.



Daneben mussten einmal mehr Führerscheine wegen Trunkenheit entzogen werden. Gleich vier Fahrer in Diekirch, Esch/Alzette und auf der A4 bei Pontpierre und in der Hauptstadt mussten ihre Fahrerlaubnis abgeben. Der in Luxemburg/Stadt aufgegriffene Fahrer fuhr in Schlangenlinien, sein Fahrzeug wies bereits Beschädigungen auf.