(C.) - Am Freitagnachmittag hatte ein älterer Mann sein Zuhause in Heiderscheid verlassen und war offenbar wegen Orientierungsschwierigkeiten am Abend noch nicht Zuhause eingetroffen, sodass dessen Frau eine Vermisstenmeldung aufgab.



Die Polizei aus Diekirch organisierte daraufhin eine größere Suchaktion, an welcher sich mehrere Polizeipatrouillen, Hundeführer, Protex, lokale Feuerwehr und Croix Rouge beteiligten. Der Mann wurde schlussendlich gegen 22.40 Uhr in Merscheid gefunden. Trotz leichter Unterkühlungen war der Mann wohlauf.