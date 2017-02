(C.) - Am frühen Freitagabend wurde ein Mann in Differdingen Opfer eines Raubüberfalls, nachdem er an einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte. Der Täter drückte ihm einen „harten“ Gegenstand in die Magengegend und forderte den Bankkunden auf, sein Geld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter in den Bahnhof und nahm den Zug nach Rodange. Ein Bekannter des Opfers verfolgte den Täter bis nach Schifflingen. Der Kläger fuhr in der Zwischenzeit mit seinem Wagen nach Schifflingen. Zusammen konnten sie den Täter stellen, welcher in der Zwischenzeit in Begleitung einer weiteren Person war. Beide flüchteten, nachdem sie den Kläger mit einer Waffe bedrohten und zwei Mal in die Luft schossen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.00 Uhr wurde eine Person in der Hauptstadt Luxemburg Opfer von Trickdiebstahl. Das Opfer wurde von zwei Personen angesprochen, welche ihn zunächst nach seiner Herkunft fragten und anschließend nach Aussage des Opfers um ihn herumgetanzt seien und ihn dabei jedes Mal leicht berührt hätten. Dabei gelang es den Tätern das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden.

Außerdem kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu zahlreichen Einbrüchen. In der rue Bellevue in Strassen verschaffte sich ein Einbrecher Zugang über den Balkon einer Wohnung. Er brach das Fenster auf und durchsuchte das Haus. Des Weiteren kam es zu einem Einbruch in der Rue Belair in Contern und in Heffingen (um Beil) verschafften sich Täter Zugang zu einem Firmengebäude.

Landesweit wurden sieben Führerscheine eingezogen wegen Trunkenheit am Steuer und dem Missachten von Verkehrs- und Sicherheitsregeln.

Zeugen haben der Polizei gemeldet, dass ein Fahrzeug am Freitag gegen 15.15 Uhr in Lintgen gegen einen Beleuchtungsmasten, sowie ein abgestelltes Fahrzeug geprahlt sei und Fahrerflucht begangen wurde. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein erneuter Unfall auf einem Parkplatz in Merscherberg gemeldet. Der Fahrer welcher im Auto seines Sohnes unterwegs war, war derart betrunken, dass er nicht mehr aufrecht stehen konnte. Es stellte sich heraus, dass er noch zusätzlich in einen weiteren abgestellten Wagen geprahlt war. Sein Führerschein wurde eingezogen und der Mann wurde protokolliert.

Am Freitagnachmittag hatte ein älterer Mann sein Zuhause in Heiderscheid verlassen und war offenbar wegen Orientierungsschwierigkeiten am Abend noch nicht Zuhause eingetroffen, sodass dessen Frau eine Vermisstenmeldung aufgab. Die Polizei aus Diekirch organisierte daraufhin eine größere Suchaktion, an welcher sich mehrere Polizeipatrouillen, Hundeführer, Protex, lokale Feuerwehr und Croix Rouge beteiligten. Der Mann wurde schlussendlich gegen 22.40 Uhr in Merscheid gefunden. Trotz leichter Unterkühlungen war der Mann wohlauf.