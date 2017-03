(SH) - Wer nicht zahlt, muss absitzen. Diese Erfahrung machte ein Mann am Donnerstagnachmittag. Als er sich gegen 14 Uhr längere Zeit in der Nähe des Echternacher Friedhofs aufhielt, kam dies einer Frau verdächtig vor. Daraufhin verständigte diese die Polizei. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes und stellten fest, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war, da er ein Bußgeld nicht bezahlt hatte. Da der Mann die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Haftanstalt gebracht. Dort muss er seine Strafe nun absitzen.